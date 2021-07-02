Общество

Пскович стал бронзовым призером всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

Представитель Псковской области Вадим Виноградов занял третье место в абсолютном зачете XI всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований, крупнейший в мире IT-турнир для старшего поколения состоялся в Москве. Турнир был организован Союзом пенсионеров России и Московским авиационным институтом (национальным исследовательским университетом) и посвящён теме освоения космоса. Сильнейшими в командном зачёте стали пенсионеры из Сахалинской области, серебро у Владимирской области, бронза – у Тульской. В личном первенстве в абсолютном зачете победу одержали Сергей Легков (67 лет, г. Южно-Сахалинск Сахалинской области) и Елена Устюжанина (59 лет, г. Сарапул Удмуртской Республики). В конкурсе для зрителей онлайн-трансляции «Виртуальный чемпион», в котором мог принять участие любой желающий, победил Анатолий Жильцов из Екатеринбурга.

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В связи с пандемийными ограничениями второй год подряд мероприятие проходило в режиме онлайн, как и отборочные региональные туры. Несмотря на это, их участниками стало рекордное число пенсионеров: за места в финале боролись 10,3 тыс. россиян из 1445 муниципальных образований в 77 регионах РФ – это максимальный охват за все время существования чемпионата. В финал вышли 280 человек, к ним традиционно присоединились соотечественники, проживающие в зарубежных странах: Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египте, Латвии, Литве, Польше и Финляндии. Впервые в чемпионате участвовала команда из города Байконур.