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Общество

Митрополит Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. ВИДЕО

03.07.2021 13:51|ПсковКомментариев: 3

Митрополит Псковский и Порховский Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. Его видеообращение опубликовано на сайте Псковской епархии.

«Дорогие православные христиане Псковской земли. Обратиться к вам меня заставили те обстоятельства, которые известны, наверное, всем – усиление эпидемии во всем мире, в России, и на Псковщине. За прошедшую неделю среди моих друзей и знакомых умерли четыре человека от последствий ковида и от острого состояния, связанного с этой болезнью. Четыре человека», - отметил он.

«Всех, кто бывал в Псково-Печерском монастыре, и всех слушающих нас псковичей я хотел бы попросить молиться за нашего собрата иеромонаха Лазаря, - продолжил он. - Многие знают его. Многих он водил по святым пещерам, по Псково-Печерскому монастырю. У него осложнения после ковида. Осложнения тяжелые: у него пропадает память, пропадает слух и постоянные, тяжелые, сильные головные боли».

Остро заболел коронавирусом и отец Кронид. «Он посещал своих родных. И мы с огромным трудом госпитализировали его, потому что все больницы забиты. 60% у него поражение легких», - рассказал митрополит и добавил, что еще один насельник болен, но не так тяжело, вне обители.

«В монастыре пока эпидемии нет», - подчеркнул он и называл пандемию «войной». «Потери мы уже понесли, потери – значительные», - сказал митрополит Тихон.

Единственным реальным средством борьбы против эпидемии является вакцинация, отметил митрополит. Он напомнил, что в конце августа сделал прививку от коронавируса препаратом «Спутник V». 

Митрополит Тихон рассказал, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи, в котором была создана эта вакцина, работала его мать. «Я знал и знаю ее учеников, соратников. И абсолютно уверен, что это ответственные и высокопрофессиональные люди. Настоящие патриоты нашего Отечества», - подчеркнул он.

Митрополит рассказал, что к апрелю уровень антител у него упал настолько, что врачи посоветовали привиться еще раз. «И совсем недавно, дней 10 назад, врачи посоветовали привиться и третий раз. Они объяснили мне, что нынешний штамм вируса, индийский, очень агрессивен. И он преодолевает даже среднего уровня неплохой иммунитет. Только высокий иммунитет способен защитить человека от этой болезни. И второй, и третий раз лично у меня никаких последствий не было», - сообщил он.

Кроме того, митрополит Тихон обратил внимание на то, что священники или монахи понесут «полную каноническую ответственность», если заболеет и умрет кто-то из тех, кого они разубедили делать прививку от коронавируса. Также он попросил всех священников епархии и настоятелей монастырей переносить богослужения на улицу, если в храмах много прихожан.

«Вакцинирование от этой смертельной болезни - дело добровольное. И принуждать никого нельзя. Но убеждать, конечно же, можно, нужно, и обязательно. Выбор – за каждым человеком. Выбор и ответственность. Ответственность перед Богом за здоровье ближних, которым, не дай Бог, можем повредить, заразив человека, и за свое собственное здоровье, которое есть дар Божий. А еще большая ответственность за наше духовное здоровье», - резюмировал митрополит Тихон.

Теги: #Псковская епархия #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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