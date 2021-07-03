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Общество

Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии

06.07.2021 22:19|ПсковКомментариев: 0

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении продолжается вакцинация личного состава вновь прибывшего пополнения призыва весна-лето 2021 года. Как сообщила пресс-служба минобороны со ссылкой на группу информационного обеспечения Воздушно-десантных войск, в иммунизации приняло участие более 500 военнослужащих, прибывших в соединение в период весеннего призыва. Всего в соединение, в рамках весеннего призыва, в соединение прибудет более 1000 военнослужащих, которые уже получили первый компонент вакцины на сборных пунктах военных комиссариатов субъектов Российской Федерации.

 

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводили информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

Вакцинация проводилась только после осмотра и консультирования вакцинируемого терапевтом, а также подписания согласия на добровольное введение компонентов препарата. После проведения необходимых мероприятий военнослужащие допускались к иммунизации, по окончании которой каждый военнослужащий получил отметку в специальном сертификате о прохождении вакцинации.

На сегодняшний день, в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении от COVID-19 привилось около 2,5 тыс. военнослужащих и членов их семей, а всего в Воздушно-десантных войсках оба компонента вакцины получило около 26 тыс. военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.

Теги: #десантники #76-я дивизия #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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