Общество

Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении продолжается вакцинация личного состава вновь прибывшего пополнения призыва весна-лето 2021 года. Как сообщила пресс-служба минобороны со ссылкой на группу информационного обеспечения Воздушно-десантных войск, в иммунизации приняло участие более 500 военнослужащих, прибывших в соединение в период весеннего призыва. Всего в соединение, в рамках весеннего призыва, в соединение прибудет более 1000 военнослужащих, которые уже получили первый компонент вакцины на сборных пунктах военных комиссариатов субъектов Российской Федерации.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводили информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

Вакцинация проводилась только после осмотра и консультирования вакцинируемого терапевтом, а также подписания согласия на добровольное введение компонентов препарата. После проведения необходимых мероприятий военнослужащие допускались к иммунизации, по окончании которой каждый военнослужащий получил отметку в специальном сертификате о прохождении вакцинации.

На сегодняшний день, в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении от COVID-19 привилось около 2,5 тыс. военнослужащих и членов их семей, а всего в Воздушно-десантных войсках оба компонента вакцины получило около 26 тыс. военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.