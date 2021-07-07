Общество

Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области

Вопросы прохождения в Псковской области прививочной кампании от новой коронавирусной инфекции обсудили губернатор Михаил Ведерников и председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Марина Гаращенко сообщила, что вакцинация в регионе пользуется колоссальным спросом. Ежедневно прививается не менее 2 тысяч человек. «Многие граждане обращаются в торговые центры, где проводят большое время в очереди. При этом выездные бригады медиков работают и в организациях, предоставляя услугу централизованно всем сотрудникам. В настоящее время такой подход является нерентабельным, поскольку он формирует 10-15-дневный лист ожидания», - рассказала Марина Гаращенко. В связи с этим председатель профильного комитета озвучила новое логистическое предложение. Оно предполагает организацию в районных центрах крупных площадок, включающих несколько бригад, для вакцинации работающего населения организованными группами. «За счет разделения потоков кампания будет вестись быстрее. При этом вакцинация населения в медучреждениях продолжится», - добавила она.

Глава региона поддержал решение комитета. «Наша главная задача - привить тех, кто находится в зоне риска. Работающее население области - в приоритете из-за постоянного контакта с людьми. Для остальных граждан прививочная кампания должна продолжиться в плановом режиме», - заметил Михаил Ведерников.

В ходе встречи Марина Гаращенко также проинформировала о новой методике прививания от новой коронавирусной инфекции, согласно которой вакцинации не подлежат только граждане, имеющие медицинские противопоказания, острое респираторное заболевание или подтверждение болезни COVID-19 сроком не позднее полугода. «При этом, согласно информации министерства здравоохранения, любой уровень антител в любой изученной системе не является противопоказанием к вакцинации», - подчеркнула председатель комитета.

Говоря о наличии препаратов, Марина Гаращенко отметила, что в Псковскую область уже поставлено 106,5 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 1,8 тысячи доз препаратов «ЭпиВакКорона» и 780 доз «КовиВак». При этом «Спутник V» поставлен в двух модификациях — в замороженном и жидком виде, сообщила она. Марина Гаращенко также добавила, что, по данным министерства здравоохранения, в транзите сегодня находится 780 доз препарата «КовиВак». Поставка планируется в течение 10 дней. Еще 10,5 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» распределены в регион.

Губернатор отметил, что у жителей региона имеется спрос на препараты «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В связи с этим поручил проработать с медицинскими учреждениями вопросы предоставления этих вакцин тем гражданам, которые в ней нуждаются в первую очередь по медицинским показаниям. При этом глава региона подчеркнул, что для граждан должен быть разработан простой алгоритм предоставления данной вакцины.

Марина Гаращенко отметила, что решение о необходимости применения той или иной вакцины принимает либо лечащий врач, у которого наблюдается пациент, либо специалист, который принимает гражданина во время осмотра и консультации непосредственно перед прививкой в поликлинике, фельдшерско-акушерском пункте или выездном прививочном посте.

В ходе встречи стороны также обсудили темпы вакцинации населения в муниципалитетах. По информации Марины Гаращенко, лидируют в этом вопросе Себежский, Палкинский, Пушкиногорский и Плюсский районы. В числе отстающих — Красногородский, Великолукский, Усвятский и Пыталовский районы.

Губернатор поручил руководству профильного комитета усилить работу с медорганизациями и населением по части проведения прививочной кампании, а также обсудить актуальные вопросы вакцинации с главами районов.