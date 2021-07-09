Общество

Число жертв COVID-19 в Псковской области увеличилось до 497

Три человека скончались из-за коронавируса в Псковской области за сутки. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.

По состоянию на утро 9 июля общее число умерших на фоне COVID-19 в псковском регионе увеличилось до 497.

Напомним, по состоянию на 8 июля в Псковской области выявили 146 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии – 40 990. За сутки от COVID-19 избавились 119 пациентов, всего – 33 903. Кроме того, в регионе провели 1 721 тест на коронавирус, всего – 430 437.