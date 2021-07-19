Общество

По назначению врача псковичи могут успеть вакцинироваться «КовиВаком» до 30 июля

Жители Псковской области по назначению врача могут успеть привиться от коронавируса вакциной «КовиВак» до 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по здравоохранению.

«Если есть направление и ряд противопоказаний, то дают медотвод и приглашают или сразу вакцинируют "КовиВаком" или "ЭпиВакКороной". Листа ожидания по "КовиВак" нет - если у человека есть показания, то его вакцинируют. "КовиВак" есть во всех поликлиниках и в районах», - отметили в комитете.

Вакцинироваться любой вакциной можно только по назначению врача, добавили в комитете по здравоохранению.

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Напомним, срок прохождения первого этапа обязательной вакцинации для категорий, установленных Роспотребнадзором в Псковской области, перенесен с 23 на 30 июля.