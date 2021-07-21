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Общество

Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19

21.07.2021 14:57|ПсковКомментариев: 0

Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области получили первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

С начала пандемии в Сбере принимались беспрецедентные меры защиты здоровья сотрудников: организован штаб противодействия эпидемии, приобретены индивидуальные меры защиты персонала, во всех отделениях и офисах банка установили рециркуляторы воздуха и проводили замер температуры у сотрудников.

Добровольная вакцинация сотрудников стала продолжением профилактической работы по предотвращению заболевания и защите клиентов.

«Мы активно создаем коллективный иммунитет в команде Сбера. С каждым днем мы все ближе к ситуации без пандемии. Наша команда Псковского отделения понимает, как важно обезопасить не только себя и своих близких, но и наших клиентов», - отметила управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.
Теги: #Сбербанк #Псковская область #вакцинация
Источник: Псковская Лента Новостей
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