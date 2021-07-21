Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19

Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области получили первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
С начала пандемии в Сбере принимались беспрецедентные меры защиты здоровья сотрудников: организован штаб противодействия эпидемии, приобретены индивидуальные меры защиты персонала, во всех отделениях и офисах банка установили рециркуляторы воздуха и проводили замер температуры у сотрудников.
Добровольная вакцинация сотрудников стала продолжением профилактической работы по предотвращению заболевания и защите клиентов.