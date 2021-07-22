Общество

Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации

УМВД России по Псковской области напоминает жителям региона об ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса и их сбыт, а также справок с результатами тестов ПЦР и справок о медицинском отводе от прививок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей. Гражданина, приобретающего поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, привлекут к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет», - пояснили в ведомстве.

Ответственность за изготовление и продажу поддельных документов предусмотрена статьей 327 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание за подделку и сбыт — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы.

В ведомстве добавили, что в настоящее время полицейские принимают все необходимые меры, направленные на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации.

«Помните, что поддельный сертификат, в отличие от реальной вакцинации, защитить от инфекции не сможет!» - добавили в региональном УМВД.