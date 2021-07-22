Общество

Псковский губернатор открыл кинофестиваль «Западные ворота»

Церемония открытия международного кинофестиваля «Западные ворота» состоялась в Пскове сегодня, 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников приветствовал многочисленных гостей мероприятия, участников конкурсной программы, членов жюри и жителей города, которые присоединились к праздничному вечеру, который проходит сегодня в большом концертном зале Псковской филармонии.

Он напомнил, что идея фестиваля родилась из встречи с продюсером Эдуардом Пичугиным и актером, кинорежиссером Федором Бондарчуком. «Мы сообразили на троих, что Пскову нужен яркий фестиваль, который не будет похож на другие, - отметил глава региона. - Идею мы реализовали в Ганзейские дни».

Михаил Ведерников обратил внимание, что фестиваль задумывался как ежегодный, но жизнь внесла свои коррективы, поэтому из соображений безопасности регион не стал проводить в 2020 году.

В этом году кинофестиваль представит 60 проектов на восьми площадках. Приветствуя гостей, глава региона поблагодарил гостей за то, что в период отпусков и вакцинации они нашли возможность приехать в Псков.

«Наш город отмечает завтра 1118-летие, - рассказал он. - Приглашаю погулять по городу, желаю получить от фестиваля яркие встречи и эмоции».

Напомним, международный кинофестиваль «Западные ворота» продолжится в Пскове до 24 июля. Он призван укрепить международные связи и контакты. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций, обмена опытом и идеями будут обсуждать тенденции развития кинематографа в разных странах. Особая миссия фестиваля — привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и Псковской земле.