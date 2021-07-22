Льготные помывки сохранятся в псковских банях в случае концессии — Павел Волков

Льготные помывки сохранятся в муниципальных банях Пскова в случае их передачи в концессию. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 июля.
Павел Волков указал на то, что право устанавливать тариф остается за концессионером. «Тариф не ограничиваем — это право концессионера. Предполагаю, что, если люди вложат определенные деньги, то, естественно, захотят получать больше. Это не благотворительность. Думаю, все осознают, что у нас все-таки город не самый богатый. Хочешь не хочешь, придется ориентироваться на рынок. Из того, что анализируем по рынку, тарифы на баню колеблются от 300 до 600 рублей», - рассказал он.