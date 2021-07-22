Общество

Льготные помывки сохранятся в псковских банях в случае концессии — Павел Волков

Льготные помывки сохранятся в муниципальных банях Пскова в случае их передачи в концессию. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 июля.

«В Банно-прачечном комбинате остаются льготные помывки, - сказал гость студии. - Если человек приходит с льготным помывочным талоном, которые выдаются определенным группам граждан, он должен будет заплатить 10 рублей за помывку; 170 рублей — возмещение из бюджета. Это правило было в Банно-прачечном комбинате, это условие прописали в концессии. Это обязательное условие концессионного соглашения. Если концессионер не будет его исполнять, у администрации города есть право расторгнуть договор. Пенсионерам предполагается льготный тариф — 50% от стоимости, которая будет установлена. Это тоже прописано в договоре».

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Павел Волков указал на то, что право устанавливать тариф остается за концессионером. «Тариф не ограничиваем — это право концессионера. Предполагаю, что, если люди вложат определенные деньги, то, естественно, захотят получать больше. Это не благотворительность. Думаю, все осознают, что у нас все-таки город не самый богатый. Хочешь не хочешь, придется ориентироваться на рынок. Из того, что анализируем по рынку, тарифы на баню колеблются от 300 до 600 рублей», - рассказал он.