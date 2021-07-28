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Общество

До конца месяца в Псковской области собираются завершить вакцинацию работников сферы образования

28.07.2021 15:08|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил оперативно завершить вакцинацию работников сферы образования — до конца текущего месяца 60% сотрудников должны быть привиты от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня, 28 июля, глава региона провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко.

Губернатор сообщил, что в регион поступила дополнительная партия вакцины — 20 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 5 тысяч из которых направят на вакцинацию педагогов. Остальные 15 тысяч доз препарата распределят по муниципальным образованиям.

Марина Гаращенко проинформировала о поступлении в регион и партии препарата «Спутник Лайт» в количестве более 2,3 тысячи доз. Она в основном предназначена для ревакцинации населения Псковской области.

В ходе общения стороны также обсудили вопросы регулярного снабжения пунктов вакцинации в регионе препаратами от новой коронавирусной инфекции. Губернатор обратил внимание на важность своевременных запросов на дополнительные партии вакцины в федеральный центр и наличие ассортимента препаратов. При этом вакцину, поступающую в регион в меньшем количестве, «КовиВак» и «ЭпиВакКорону» необходимо распределять адресно — в первую очередь, для пациентов, которые нуждаются в ней по рекомендации врача.

Второй важной рассмотренной темой стала необходимость наращивания ПЦР-тестирования. Губернатор акцентировал внимание на том, что во избежание распространения в Псковской области новых штаммов COVID-19 исследования должны проводиться всем пациентам старше 50 лет, гражданам с пневмонией, вирусными заболеваниями и малейшими респираторными проявлениями, а также людям из очагов заражения новой коронавирусной инфекцией.

В рамках встречи Михаил Ведерников и Марина Гаращенко обсудили также корректировку сроков проведения обязательной вакцинации граждан в регионе, а также организацию прививочной кампании среди иностранных граждан, в том числе студентов псковских вузов.

Теги: #вакцинация #коронавирус #педагоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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