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«Как Илья льдинку кинет»: синоптики прогнозируют скорое завершение купального сезона в Псковской области

Вода в водоемах Псковской области остынет в течение двух недель. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Сейчас температура воды в среднем составляет 25-26 градусов. Постепенно она будет понижаться и где-то за две недели опустится до 20 градусов. Комфортная ли это температура для купания — кому как нравится, некоторые и в +15 купаются», - сказала Тала Нещадимова.

Она также отметила, что температура воды 25-26 градусов — высокая для Псковской области. «Для наших водоемов это много, а вот как раз 20-22 градуса — это температура, которая считается у нас нормальной для купания», - пояснила эксперт.

По словам Талы Нещадимовой, Гидрометцентр не ожидает, что погода снова станет жаркой, поэтому не прогнозирует повышение температуры воды до показателей в 27 ºС. В августе возможны дни высокого прогрева, но основной фон, который сейчас просматривается, - это максимальные температуры воды в +20...+22 ºС.

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«2 августа Илья кидает льдинку в воду, как Илья льдинку кинет, так уже не надо купаться», - добавила Тала Нещадимова.

Напомним, 2 августа православная церковь празднует Ильин день. Это своего рода рубеж между летом и осенью. Со 2 августа по народному календарю начинались холодные утренники, и воду считали непригодной для купания. Это нередко объясняли тем, что в нее обмакнул рога или копыта олень, или сам святой кинул в воду кусочек льда (отсюда пословицы: «Илья пророк льдинку бросил в воду», «Илья Пророк обронил льда комок»).