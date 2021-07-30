Общество

Вакцину «Спутник Лайт» начали поставлять в медучреждения Псковской области

Ограничение по вакцине «Спутник Лайт» — это возраст от 18 до 60 лет и «определенное состояние», уточнила Марина Гаращенко. «"Спутник Лайт" применяется в основном для ранее вакцинированных и ранее переболевших», - добавила она.

«Уже сегодня пошла поставка в медицинские организации "Спутника Лайт", которая также может применяться на вакцинальных пунктах. Руководителям сегодня об этом сообщили. Граждане уже могут спрашивать эту вакцину, а медработники - их прививать», - сказала Марина Гаращенко.

Вакцину «Спутник Лайт» начали поставлять в медучреждения Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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