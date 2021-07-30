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Общество

Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19

30.07.2021 14:27|ПсковКомментариев: 4

Медиков в Псковской области подозревают в продаже сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Михаил Юрьевич, я не буду лукавить. Перед органами внутренних дел не стоит задача выявить или определить в тюрьму максимальное количество медицинских работников. Но на сегодняшний день в отделе по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Псковской области имеется информация о том, что сертификаты продаются заинтересованным гражданам с последующим внесением персональных данных в федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Размеры вознаграждения варьируются от 5 до 20 тысяч рублей. Также в данную базу медицинский персонал вносит свои данные без прохождения процедуры вакцинирования. Информация такая имеется, и находится сейчас в стадии проверки», - рассказал Алексей Овсянников.

Руководитель ведомства обратил внимание руководства здравоохранения на данные факты. «Проводятся мероприятия в отношении должностных лиц государственных бюджетных учреждений здравоохранения города Пскова и Псковской области по фактам продажи поддельных сертификатов с проведением их через портал госуслуг на невакцинированных лиц», - сказал он.

«Контроль в этом направлении не ослабим и будем продолжать бороться с этим мракобесием. Особенно печально, когда оно исходит из медицинского сообщества», - резюмировал Алексей Овсянников.

Губернатор Михаил Ведерников призвал главных врачей усилить контроль в данном направлении.

Теги: #Псковская область #вакцинация #полиция #коронавирус #медики
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 Почти 30 тысяч жителей Пскова завершили вакцинацию от коронавируса Вакцину «Спутник Лайт» начали поставлять в медучреждения Псковской области Пункт вакцинации в «Простории» посетил Михаил Ведерников Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса Псковский губернатор призвал прививаться в максимальном темпе для выхода на плато по коронавирусу В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса До конца месяца в Псковской области собираются завершить вакцинацию работников сферы образования Власти прорабатывают вопрос о допоставке вакцины «Спутник V» в Псковскую область Более полутора тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса в выходные Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации 129 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 395 жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 в воскресенье Марина Гаращенко: Пункты вакцинации в торговых центрах работают в режиме повышенной нагрузки Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили в Псковской области Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области Псковский и Себежский районы попали в лидеры по вакцинации от коронавируса Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии Коллектив великолукской инфекционной больницы привился от COVID-19 на 60% Митрополит Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. 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