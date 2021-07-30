Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19

Медиков в Псковской области подозревают в продаже сертификатов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Михаил Юрьевич, я не буду лукавить. Перед органами внутренних дел не стоит задача выявить или определить в тюрьму максимальное количество медицинских работников. Но на сегодняшний день в отделе по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Псковской области имеется информация о том, что сертификаты продаются заинтересованным гражданам с последующим внесением персональных данных в федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Размеры вознаграждения варьируются от 5 до 20 тысяч рублей. Также в данную базу медицинский персонал вносит свои данные без прохождения процедуры вакцинирования. Информация такая имеется, и находится сейчас в стадии проверки», - рассказал Алексей Овсянников.
Руководитель ведомства обратил внимание руководства здравоохранения на данные факты. «Проводятся мероприятия в отношении должностных лиц государственных бюджетных учреждений здравоохранения города Пскова и Псковской области по фактам продажи поддельных сертификатов с проведением их через портал госуслуг на невакцинированных лиц», - сказал он.
«Контроль в этом направлении не ослабим и будем продолжать бороться с этим мракобесием. Особенно печально, когда оно исходит из медицинского сообщества», - резюмировал Алексей Овсянников.
Губернатор Михаил Ведерников призвал главных врачей усилить контроль в данном направлении.