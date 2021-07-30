Общество

Ограничения по коронавирусу в Псковской области будут продлевать до зимы

Ограничения по коронавирусу в Псковской области будут постепенно продлевать до декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

«У нас заболеваемость выше среднероссийской. Предположить, что ситуация в течение августа улучшится настолько, что можно будет отменить ограничения, у нас нет никаких оснований. Понятно, что они будут продлеваться и в сентябре, и в октябре, и в ноябре», - рассказал он.

«Ограничительные мероприятия останутся», - резюмировал Александр Нестерук.

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