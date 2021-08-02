Общество

АЧС выявили на территории охотничьих угодий в Псковском районе

Африканскую чуму свиней выявили на территории охотничьих угодий ООО «Генстрой Групп» в Псковском районе. В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило письмо от Псковской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.

Диагноз установила Псковская областная ветеринарная лаборатория при исследовании патологического материала, отобранного от диких кабанов, добытых в рамках мероприятий по регулированию их численности.

В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней, в соответствии с пунктом 5 Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных приказом Минсельхоза России от 21 октября 2020 года N621, в личном хозяйстве должны обеспечить безвыгульное содержание домашних свиней или выгул свиней в закрытом помещении, под навесами, исключающий контакт с другими животными, включая птиц.

«Отказ от выполнения указанных правил способствует распространению особо опасного заболевания и влечет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Ограничительные мероприятия по АЧС в Псковской области уже действуют в Бежаницком, Дедовичском, Дновском, Порховском, Псковском, Стругокрасненском районах и в городе Пскове.