Более 6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» получил псковский регион

В Псковскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт», в первую очередь предназначенной для ревакцинации и вакцинации переболевших. Всего регион получил 6 100 доз. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«А еще у нас первые 100 тысяч полностью вакцинированных — продолжаем!!!» - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.
Первый компонент вакцины получили 143 486 человек (+2454 за сутки), оба — 101 418 (+1988).
«Снижение динамики заболеваемости за прошедшую неделю составило чуть более 6%», - также отметил губернатор.