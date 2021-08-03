Общество

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в студенческой поликлинике ПсковГУ

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в студенческой поликлинике ПсковГУ (улица Розы Люксембург, 6 б) сегодня, 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящий момент в пункте прививают только сотрудников и студентов университета, однако с региональным комитетом по здравоохранению обсуждается возможность вакцинации здесь от коронавируса и местных жителей.

На открытии присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. О ходе работы пункта ему рассказал главный врач поликлиники Геннадий Шершнев.

Под вакцинацию в медучреждении выделили холл для регистрации. Сама процедура проводится на втором этаже. В пункте вакцинации работают волонтеры - студенты факультета медицины и экспериментальной биологии.

Сегодня в пункт вакцинации поступило 100 доз «Спутника V», вскоре ожидается еще одна партия вакцины - 800 доз. По состоянию на 12.40 вакцинировались около 30 человек.

По данным вуза, на сегодняшний день первым компонентом вакцины привились 65% профессорско-преподавательского состава университета. Полностью завершили вакцинацию около 35%. Каждый привитый студент ПсковГУ получает денежное вознаграждение в размере 500 рублей, каждый привитый преподаватель и сотрудник - 5000 рублей.



«Я бы привился в любом случае, но все-таки хорошо, что у нас в студенческой поликлинике открыли пункт вакцинации. Вторую прививку теперь поставлю 24 августа. Хорошо, что теперь можно не так бояться этой короны», - рассказал корреспонденту ПЛН студент Леонид Васильев.