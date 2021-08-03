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Общество

Великолучане могут представить свое мнение относительно городского дизайн-кода

03.08.2021 18:42|ПсковКомментариев: 0

Общественные обсуждения дизайн-кода Великих Лук проведет администрация города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области.

Проект решения Великолукской городской Думы «О внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования «Город Великие Луки» Дума утвердила 22 июня.

Указанные правила регламентируют множество положений, которые в том числе косвенно или напрямую касаются предпринимательской деятельности. Так, например, владельцам объектов торговли и услуг придется пересмотреть механизм размещения информации на фасадах своих зданий.

По аналогии с псковским дизайн-кодом появится дизайн-код города Великие Луки, в соответствии с требованиями которого, в течение двух лет последовательно необходимо будет сменить вывески.

На стадии обсуждения документа все заинтересованные лица могут представить свои предложения в адрес администрации по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: ugkh@vluki.reg60.ru

Срок проведения общественного обсуждения: с 7 июля по 7 августа. Контактное лицо по вопросам направления замечаний и предложений - Наталья Васильева 8 (81153) 3-92-95.

Документы размещены на сайте администрации города Великие Луки.

Теги: #великие луки #дизайн-код #обсуждение
Источник: Псковская Лента Новостей
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