Более 60% педагогов и медиков в Псковской области привились от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Губернатор рассказал, что вакцины в области достаточно, причем в наличие сейчас четыре вида. При этом он пояснил, что врач определяет, какой вакциной необходимо привиться.
«У нас нет принудительной вакцинации, - подчеркнул он. - Есть категории трудящихся, чья детальность связана с постоянным контактом с большим количеством людей, для которых прививка обязательна. Выбор есть – выбрать другое место работы, регулярно делать ПЦР-тесты за свой счет. Наша задача – сохранить здоровье и жизни людей».