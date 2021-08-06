Общество

Около 36 тысяч животных убито в Порховском районе из-за АЧС

В администрации Псковской области состоялось заседание специальной противоэпизоотической комиссии региона по вопросам противодействия распространению африканской чумы свиней (АЧС) под председательством руководителя регионального комитета по ветеринарии Веры Баданиной. Участие в нем приняли представители управлений ряда федеральных ведомств и органов исполнительной власти Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

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В первую очередь специалисты обсуди текущую эпизоотическую ситуацию в регионе. К настоящему моменту в Псковской области в режиме карантина находятся 8 очагов и 3 инфицированных объекта. Вера Баданина отметила, что во всех очагах, кроме крупного свиноводческого предприятия, проведены необходимые мероприятия по ликвидации заболевания, начался 30-дневный контрольный период. После этого ограничительные мероприятия могут быть сняты. При этом специалисты продолжают контролировать все зоны, установленные указами губернатора Псковской области.

Для мониторинга эпизоотической ситуации на территории Псковской области усилено проведение исследований на АЧС. С момента появления первых очагов заболевания в Псковскую областную ветеринарную лабораторию доставлено более 1,3 тыс. проб.

Подведены итоги работы по умерщвлению порядка 36 тыс. животных, которые находились на территории сельхозпредприятия в Порховском районе. Все мероприятия завершены, более 30 кг препарата для этих целей приобретены за счет регионального и федерального бюджетов. Трупы животных вывезены для сжигания, в помещениях и на прилегающей территории предприятия продолжаются зачистка и дезинфекция.

О регулировании численности дикого кабана в рамках соответствующего распоряжения правительства РФ доложил руководитель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Он отметил, что данный вопрос за последнее время дважды становился темой совещаний губернатора Михаила Ведерникова. Плотность поголовья животного снизилась с 0,47 до 0,36 особей на 1 тыс. га. Высокие результаты показывают отдельные охотничьи хозяйства в Стругокрасненском, Бежаницком, Себежском, Порховском районах. Мероприятия по регулированию численности кабана на территории области продолжаются.

В завершение участники совещания обсудили ряд актуальных вопросов по организации контрольных мероприятий для недопущения распространения АЧС на территории региона, а также проведение дальнейших работ на пострадавшей площадке сельхозпредприятия в Порховском районе.