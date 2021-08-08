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Общество

Еще 215 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

08.08.2021 11:50|ПсковКомментариев: 0

215 человек в Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса за прошедшие сутки. За все время полностью прошли курс 107 912 жителей региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Первый компонент вакцины от новой инфекции получили 152 410 псковичей, в том числе за сутки привились 562 человека.

В настоящее время в Псковской области использовано 88,2% поступившей вакцины.

«Важно продолжать прививочную кампанию, чтобы сохранить положительную тенденцию (снижения динамики заболеваемости COVID-19 – ред.)», - отметил губернатор.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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