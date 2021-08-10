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Общество

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область

11.08.2021 07:41|ПсковКомментариев: 2

В Псковскую область прибыла очередная партия вакцины – 1500 доз «Спутника Лайт» и 10 800 доз «Спутника V», сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Прививочная кампания продолжается без пауз и перерывов – записывайтесь уже сегодня!» - написал он в своем инстаграм-аккаунте.

Ранее сообщалось, что оба компонента вакцины от COVID-19 получили почти 110 тысяч жителей региона, первым компонентом вакцинировались порядка 154 тысяч человек.

Это вторая поставка вакцины «Спутник Лайт», в прошлый раз в Псковскую область поступило 6 100 доз. Главное отличие «Спутника Лайт» от предшествующих ему вакцин в том, что это однокомпонентный, облегченный препарат. В то же время это полная копия первого компонента «Спутника V», отметили в региональном комитете по здравоохранению.

«Спутником Лайт» сейчас прививают только тех, кому необходима ревакцинация, и тех, кто переболел коронавирусом. У этих людей есть определенное количество антител, и однокомпонентная вакцина увеличивает их до необходимого уровня. Привиться «Спутником Лайт» могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, добавили в комитете.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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