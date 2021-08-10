Общество

Псковичам рассказали, в чем преимущество вакцины «Спутник Лайт»

Вакцина «Спутник Лайт» стала доступна жителям Псковской области. В региональном комитете здравоохранения пояснили, в чем преимущество этой вакцины и кому она подходит, передает ГТРК «Псков».

Главное отличие «Спутника Лайт» от предшествующих ему вакцин в том, что это однокомпонентный, облегченный препарат. В то же время это полная копия первого компонента «Спутника V», отметили в комитете.

«Спутником Лайт» сейчас прививают только тех, кому необходима ревакцинация, и тех, кто переболел коронавирусом. У этих людей есть определенное количество антител, и однокомпонентная вакцина увеличивает их до необходимого уровня. Привиться «Спутником Лайт» могут все желающие от 18 до 60 лет, добавили в комитете.

«Эта вакцина сейчас находится и используется только в стационарных пунктах вакцинации - в поликлиниках и медицинских организациях. На мобильных пунктах мы используем пока вакцину "Спутник V"», - Надежда Рагозина, заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области.

На данный момент в регион поступило более девяти тысяч доз вакцины. Чтобы сделать прививку «Спутником Лайт» сейчас требуется предварительная запись в call-центре.