Общество

Историк провел параллели между Псковом и Иерусалимом

Доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев на судебном заседании по делу о признании геноцидом преступлений немецко-фашистских захватчиков в Псковской области в годы Великой Отечественной войны провел параллели между Псковом и Иерусалимом. Об этом из зала судебного заседания, которое проходит сегодня, 11 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своем сравнении он указал, что Иерусалим - «городишко так себе», «погода хреновая», «является колыбелью трех религий» и при этом «оттянул» на себя огромное количество жертв. «То же самое и Псков» - подчеркнул он, упомянув, что Адольф Гитлер был «плохим христианином», ему нравилась японская религия.

«Псковский регион - некое сосредоточение всех мыслимых и немыслимых бед, которые могли произойти в конкретном регионе, - сказал профессор. - Если взять карту современной Псковской области, назовите любой населенной пункт, и я скажу, что люди там живьем сжигались, кому-то делали "березку" - рвали на куски, кого-то расстреливали, кого-то вешали».

Жертвами геноцида становились и пациенты больниц, и умершие от голода. «Это реалии нацисткой оккупационной политики», - подчеркнул Борис Ковалев.

Профессор рассказал, что когда он брал интервью у переживших войну, то ему говорили: «Прожил еще один день, и слава Богу».

На вопрос представителя прокуратуры Елены Морозовой, имелся ли геноцид советских граждан на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, Борис Ковалев ответил утвердительно.

«Преступления, совершенные 80 лет назад, феноменальны в своем ужасе», - подчеркнул профессор. По его словам, все «гнусные попытки» уравнять Советский Союз и нацистскую Германию сводятся к тому, чем изначально занимался Третий рейх.