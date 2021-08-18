260 жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19

260 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса, за сутки – 19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Если вы работаете в зоне риска и вакцинировались более полугода назад – подумайте о ревакцинации. Это обеспечит дополнительную защиту», - отметил губернатор.
По состоянию на 17 августа в регионе первую прививку от коронавируса сделал 162 031 человек (за сутки – 1 279), вторую – 127 095 человек (за сутки – 2 368).
В Псковской области использовали 84,6% поступившей вакцины.