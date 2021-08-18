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Общество

260 жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19

18.08.2021 07:45|ПсковКомментариев: 1

260 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса, за сутки – 19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Если вы работаете в зоне риска и вакцинировались более полугода назад – подумайте о ревакцинации. Это обеспечит дополнительную защиту», - отметил губернатор.

По состоянию на 17 августа в регионе первую прививку от коронавируса сделал 162 031 человек (за сутки – 1 279), вторую – 127 095 человек (за сутки – 2 368).

В Псковской области использовали 84,6% поступившей вакцины.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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