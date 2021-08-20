Общество

Больше 100 сосен высадили на берегу Чудского озера в Самолве

Больше 100 сосен высадили на берегу Чудского озера в Самолве. Об этом заместитель губернатора Псковской Василий Осипов доложил на совещании по вопросам строительства в деревне Самолва Гдовского района мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации региона.

В обсуждении приняли участие руководители региональных комитетов и управлений, задействованных в реализации проекта.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поинтересовался, на каком этапе находятся работы по благоустройству территории прибрежной зоны Чудского озера, где будет установлена скульптура, а также готовностью постамента и самого мемориала.

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Заместитель губернатора Василий Осипов доложил, что строительство идет по графику. На объекте выполнили монолитные работы по устройству фундаментов под мемориальный комплекс и павильоны. Кроме того, сделали вертикальную планировку территории, устроили большую часть пешеходных дорожек и автомобильную парковку почти на 200 мест.

В настоящее время завершается укладка наружных сетей электро- и водоснабжения, осуществляется посадка деревьев - 110 сосен уже украсили берег Чудского озера. На ближайшие дни запланировали посев травы и оформление территории сотней декоративных валунов. Скульптурная композиция находится на этапе сборки. На следующей неделе она прибудет на место, после чего начнется ее установка и монтаж мозаичного панно.

Вице-губернатор доложил и о работе по благоустройству территорий, которая ведется в деревнях Самолва и Кобылье Городище, а также на месте, где будет организован новый общественный пляж. Кроме того, Василий Осипов рассказал о дорожных работах, которые идут на пути следования к будущему монументу.

Михаил Ведерников сделал акцент на том, чтобы основная дорога к новому учебному году была готова к транспортировке учащихся в образовательные учреждения, а после ухода с площадки крупногабаритной строительной техники специалисты должны приступить к приведению в порядок примыкающих объектов дорожной инфраструктуры. При этом все проводимые строительные работы не должны доставлять дискомфорт местному населению, подчеркнул губернатор.

Далее участники совещания обсудили вопросы подготовки и организации праздничных мероприятий в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и приуроченных к открытию мемориального комплекса. О работе, которая ведется в этом направлении, рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Так, концепция праздника разработана и проходит процедуру согласования. Сейчас при участии специалистов федерального центра идет подготовка к торжеству.

Глава региона обратил внимание, что необходимо учесть все рекомендации в части соблюдения противовирусной безопасности.

Еще одной темой обсуждения стала работа в деревне Самолва молодежного лагеря. Его участники трудятся в двух направлениях. Студенческие отряды оказывают содействие подрядной организации в строительной работе. Волонтеры культуры работают с местным населением. Участники совещания предложили организовать в Самолве ежегодный лагерь.

Губернатор поддержал идею и поручил подготовить соответствующие документы для отправки предложения в федеральные органы власти.