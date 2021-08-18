Установку скульптур Александра Невского и дружины на берегу Чудского озера начнут на следующей неделе

Установку скульптур мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера вблизи деревни Самолва Гдовского района начнут на следующей неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Российском военно-историческом обществе.
Фото здесь и далее: Российское военно-историческое общество
18 августа на базе художественного комбината в подмосковном городе Химки состоялась контрольная сборка скульптур. Масштабная скульптурная композиция будет состоять из конных фигур Александра Невского, его брата и воеводы, а также шести спешившихся витязей.
Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» создается по поручению президента России Владимира Путина и по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре, митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Возведением мемориала занимается Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Министерства обороны России. Воплотил образ воинов в бронзе скульптор Виталий Шанов.
Под ногами русских витязей доспехи поверженного врага. Наверху - изображение «Спаса Нерукотворного» на главном знамени воинства. Скульптуры высотой 15 метров будут установлены на 6-метровом насыпном кургане. Транспортировке скульптур на место установки в Псковскую область предшествует контрольная сборка деталей.
Кроме скульптурной композиции, в мемориальном комплексе разместится диорама «Ледовое побоище» (сейчас она временно находится в Третьяковской галерее) и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе Научной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества.