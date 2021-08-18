Культура

Установку скульптур Александра Невского и дружины на берегу Чудского озера начнут на следующей неделе

Установку скульптур мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера вблизи деревни Самолва Гдовского района начнут на следующей неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Российском военно-историческом обществе.

Фото здесь и далее: Российское военно-историческое общество

18 августа на базе художественного комбината в подмосковном городе Химки состоялась контрольная сборка скульптур. Масштабная скульптурная композиция будет состоять из конных фигур Александра Невского, его брата и воеводы, а также шести спешившихся витязей.

«Здесь так называемая "молодшая дружина" выставлена - это молодые ребята. Если вы помните, Невский получил свое прозвище после победы в битве на Неве. Она состоялась, когда Александру было 19 лет. А в сражении на Чудском озере рядом с ним был младший брат Андрей, которому на момент битвы исполнилось 14 лет. Его изображение здесь тоже есть, - рассказал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» создается по поручению президента России Владимира Путина и по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре, митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Возведением мемориала занимается Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Министерства обороны России. Воплотил образ воинов в бронзе скульптор Виталий Шанов.

Под ногами русских витязей доспехи поверженного врага. Наверху - изображение «Спаса Нерукотворного» на главном знамени воинства. Скульптуры высотой 15 метров будут установлены на 6-метровом насыпном кургане. Транспортировке скульптур на место установки в Псковскую область предшествует контрольная сборка деталей.

«Я запечатлел образ Александра Невского – победителя. Характер, образ, эмоции – все это есть в "портрете" из бронзы. Мы последние, кто увидел его так близко, на уровне глаз. Вскоре он поднимется на 6-метровую высоту, и взгляд Александра Невского будет обращен не на нас, а чуть выше – из истории в вечность», - поделился скульптор Виталий Шанов.

Кроме скульптурной композиции, в мемориальном комплексе разместится диорама «Ледовое побоище» (сейчас она временно находится в Третьяковской галерее) и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе Научной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества.