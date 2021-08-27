Общество

«Убийства, истязания, увод в рабство»: нацисты уничтожили более 75 тысяч мирных псковичей

В Псковской области во время Великой Отечественной войны нацисты истребили более 75 тысяч мирных жителей, около 70 тысяч военно-пленных и более 192 тысяч человек угнали на работы в Прибалтику и Германию. Об этом заявил прокурор Псковской области Иван Грибов на судебном заседании о признании геноцидом преступлений нацистов в регионе сегодня, 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Убийства, истязания, увод в рабство, ссылки и другая жестокость по отношению к людям составляют преступления против человечества. Международная конвенция по правам человека признает их особо тяжкими деяниями», - сказал прокурор.

Обвиняемыми прокурор назвал верховное командование нацистской Германии и других вооруженных структур Третьего рейха. Он подчеркнул, что представители этих структур осознанно планировали и вели расовую идеологическую войну против Советского союза, выполняли план по сокращению численности славян на 30 миллионов человек.

«Нюрнбергский процесс установил, что жестокость нацистов достигла предела по отношению к гражданам СССР и Польши. Особой жестокостью к жителям Псковской области отличались специально созданные в Эстонии и Латвии карательные отряды», - напомнил прокурор.

Также прокурор напомнил о зверствах фашистов - расстрелах и массовых сожжениях, которые стали известны суду из показаний историков, исследователей и выживших во время войны жители региона.

Дополнительные доказательства удалось получить из сборников рассекреченных архивных данных в рамках проекта «Без срока давности», добавил Иван Грибов.