«Убийства, истязания, увод в рабство»: нацисты уничтожили более 75 тысяч мирных псковичей

В Псковской области во время Великой Отечественной войны нацисты истребили более 75 тысяч мирных жителей, около 70 тысяч военно-пленных и более 192 тысяч человек угнали на работы в Прибалтику и Германию. Об этом заявил прокурор Псковской области Иван Грибов на судебном заседании о признании геноцидом преступлений нацистов в регионе сегодня, 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Обвиняемыми прокурор назвал верховное командование нацистской Германии и других вооруженных структур Третьего рейха. Он подчеркнул, что представители этих структур осознанно планировали и вели расовую идеологическую войну против Советского союза, выполняли план по сокращению численности славян на 30 миллионов человек.
Также прокурор напомнил о зверствах фашистов - расстрелах и массовых сожжениях, которые стали известны суду из показаний историков, исследователей и выживших во время войны жители региона.
Дополнительные доказательства удалось получить из сборников рассекреченных архивных данных в рамках проекта «Без срока давности», добавил Иван Грибов.