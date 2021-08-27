Общество

Англосаксонскую монету обнаружили археологи в Усвятском районе

Англосаксонскую монету и ряд других, уникальных для Европы, находок обнаружили археологи в Усвятском районе. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову сообщил руководитель археологической экспедиции по поиску древнего города Усвята Иван Еремеев.

У археологов есть все основания полагать, что на самом деле Усвятам более 1100 лет. Такое предположение позволяет сделать исследование двухметрового культурного слоя на Юрьевых горах. Культурный слой уникален тем, что сочетает в себе сухую и влажную части - аналогичный сохранился только в Великом Новгороде, рассказал Иван Еремеев.

Использование современной техники и возможностей геофизики позволяют находить уникальные вещи, подчеркнул археолог.

«Нам удалось собрать в Усвятах археологическую коллекцию европейского уровня. В ней представлены и англосаксонская монета, и гемма из оникса с египетской надписью, и находка, которую относят к быту норвежских племен. Надеемся организовать здесь полноценный музей из этих экспонатов», - рассказал Иван Еремеев.

Сейчас познакомиться с результатами экспедиции, представленными на стенде, жители поселка могут в недавно отремонтированном районном Доме культуры.

Здесь же расположилась выставка работ местных художников. Она посвящена Усвятам.