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Общество

Более 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

31.08.2021 14:23|ПсковКомментариев: 0

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Вчера прибыла новая партия "Спутник Лайт" - 11 400 доз», - написал он в своем инстаграм-аккаунте и призвал жителей региона записываться на вакцинацию.

К настоящему времени в Псковской области первый компонент прививки от коронавируса получили 172 250 человек (за сутки 608), завершили вакцинацию 149 152 человека (+1418).

Ревакцинировано 570 человек (+51). Использовано 80,2% поступившей в регион вакцины от COVID-19.

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Более 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 111 Более 500 человек ревакцинировали от COVID-19 в Псковской области 260 жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19 Более 5 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в псковский регион Великолучанка получила сертификат о вакцинации после публикации в соцсетях Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область Псковичам рассказали, в чем преимущество вакцины «Спутник Лайт» Почти 110 тысяч жителей Псковской области полностью вакцинировались от COVID-19 Еще 215 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Волна заболеваемости COVID-19 в Великих Луках вышла на плато - Николай Козловский Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19 Более 60% педагогов и медиков в Псковской области привились от коронавируса Псковская область вошла в число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19 В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19 Пункт вакцинации от коронавируса открылся в студенческой поликлинике ПсковГУ Более 6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» получил псковский регион Почти 100 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от COVID-19 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 Почти 30 тысяч жителей Пскова завершили вакцинацию от коронавируса Вакцину «Спутник Лайт» начали поставлять в медучреждения Псковской области Пункт вакцинации в «Простории» посетил Михаил Ведерников Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса Псковский губернатор призвал прививаться в максимальном темпе для выхода на плато по коронавирусу В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса До конца месяца в Псковской области собираются завершить вакцинацию работников сферы образования Власти прорабатывают вопрос о допоставке вакцины «Спутник V» в Псковскую область Более полутора тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса в выходные Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации 129 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 395 жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 в воскресенье Марина Гаращенко: Пункты вакцинации в торговых центрах работают в режиме повышенной нагрузки Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили в Псковской области Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области Псковский и Себежский районы попали в лидеры по вакцинации от коронавируса Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии Коллектив великолукской инфекционной больницы привился от COVID-19 на 60% Митрополит Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. 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