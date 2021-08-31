Более 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Вчера прибыла новая партия "Спутник Лайт" - 11 400 доз», - написал он в своем инстаграм-аккаунте и призвал жителей региона записываться на вакцинацию.
К настоящему времени в Псковской области первый компонент прививки от коронавируса получили 172 250 человек (за сутки 608), завершили вакцинацию 149 152 человека (+1418).
Ревакцинировано 570 человек (+51). Использовано 80,2% поступившей в регион вакцины от COVID-19.