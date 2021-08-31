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Общество

Домашних питомцев доведут до предела

01.09.2021 10:47|ПсковКомментариев: 1

Россиянам запретят содержать большое количество домашних животных. Такие заголовки облетели СМИ на прошлой неделе. Вздохнули владельцы квартир, где с потолка льется кошачья моча. Однако в Пскове считают, что куда важнее принять другую норму. Она позволит одновременно избежать размножения безнадзорных животных, контролировать распространение бешенства и следить за чистотой газонов.

 

Лошадь пасется без регламента

Отдельные члены уходящего созыва Госдумы продолжают генерировать инициативы. Широко разошлись в СМИ слова депутата Кирилла Черкасова, пригрозившего уголовной карой владельцам слишком большого числа домашних животных. Не только кошечек и собачек, но и сельскохозяйственных видов. В примере депутата фигурируют перепела и кролики. Мол, были случаи, когда на одном участке жили сразу по 200 голов, что доставляло неудобство соседям.

«Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр, - приводит слова Кирилла Черкасова издание URA.ru. - Вплоть до уголовной ответственности. Если животные в списке неразрешенных к содержанию в домашних условиях напали или нанесли вред здоровью гражданина — тоже наступает уголовная ответственность».

Речь идет об уже как бы действующем законе «Об ответственном обращении с животными». Он вступил в силу в конце 2018 года. Формулировки довольно размытые, вроде: «Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов». Сколько это - «предельное количество»? Кто определяет возможности владельца? О каких конкретно правилах и нормативах идет речь? Ничего из этого непонятно, а значит, невыполнимо. Нужны подзаконные акты с конкретной и четкой регламентации. А их пока нет.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина говорит о том, что нормативы по содержанию есть пока только на пчел, свиней, крупный рогатый скот и птицу. Соседи могут пожаловаться в Россельхознадзор, и тот приедет с проверкой. Прочие кролики, овцы, лошади (а еще верблюды и страусы, которых тоже разводят в Псковской области) пасутся без регламентов.

Впрочем, переизбыток сельскохозяйственных животных Псковской области пока не грозит, уверен Александр Конашенков, президент ассоциации «Псковский фермер».

«У нас даже картофель перестали сажать и кур держать. Лет десять-пятнадцать назад в области было двести тысяч подсобных хозяйств. Сейчас идет сельскохозяйственная перепись, по ее итогам не наберется и десяти процентов от того, что было, - считает он. - Раньше были хозяйства крупные, где можно было технику взять и сена накосить. Был сбыт организован, можно было продать излишки в райпо, в хозяйство. Как этого не стало, начали вырезать молочных коров. Потом ввели правило: если не на бойне забил, не имеешь права продать. А из-за африканской чумы свиней уничтожено поголовье свиней. Теперь когда запах небольшой кучки навоза коснется носа бывших крестьян, уже его воротят: ой, как тут пахнет».

Горячий вопрос

Вера Баданина отмечает, что для Псковской области куда актуальнее проблема содержания большого числа кошек и собак в городских квартирах. В один только в комитет поступает по две-три жалобы ежегодно:

«Страдают жильцы соседних квартир, жалуются, что животные пищат и воют. На нижние этажи льются истечения».

Еще одна проблема из мира питомцев — их свободный выгул. Тут сразу и угроза жизни людей и других животных, и бесконтрольное размножение, и загрязнение зеленых зон.

Прибавим сюда бешенство с летальным исходом в 100% как для животных, так и для человека. На прививку от опасного заболевания ежегодно привозят своих питомцев только 42 тысячи владельцев кошек и собак. Благодаря иммунизации известно, что эти 42 тысячи кошек и собак точно живут на территории Псковской области. Но сколько их всего, установить пока невозможно.

«Сколько их не охвачено? - задается Вера Баданина вопросом. - Не каждая бабушка бегает за своей кошкой в деревне, чтобы ее вакцинировать, хотя обязана это сделать. Великие Луки 26 августа закрыли на карантин по бешенству, зараженный лисенок пришел в город. Сколько он прошел до того места, где издох? С кем был в контакте по пути следования? Кого он заразил и где это еще выявится?»

Вера Баданина уверена, что во многом вопросы этой сферы помогла бы снять обязательная идентификация домашних животных. Ровно год назад Псковская Лента Новостей писала о планах внедрить повсеместное чипирование с начала 2021 года. Однако федеральный закон так и не был принят. Вера Баданина заявляет, что это «горячий вопрос, который беспокоит все субъекты». Она надеется, что новый созыв Госдумы вернется к его обсуждению.

«С чипированием и регистрацией - ничего. И это наша боль, - делится Мария Величко, руководитель зоозащитной организации «Шанс». - У нас в городе беспризорные собаки - выкинутые бывшие домашние. Свежий случай - выкинули суку и семь ее щенков во двор жилого дома на Октябрьском, 39. У собаки широкий след от ошейника. Это вот что такое? Можно уже принять основополагающую норму — регистрацию?»

Что до количества животных у одного владельца, то зоозащитница сомневается в реалистичности контроля, если норма будет принята:

«Ну ок. Запретят. Кто будет ходить по квартирам и считать моих котов? Другой вопрос: куда девать «излишки»? Как люди должны выбирать из домашних любимцев, членов семьи - этих двух мы оставляем, а вот Барсик и Мурзик — поедут... Куда?»

Судя по неторопливости решения вопроса с обязательным чипированием, как-то так же будет продвигаться инициатива с пределом численности питомцев у одного владельца. Так что хозяева Барсиков и Мурзиков могут сегодня засыпать спокойно.

Юлия Магера

Теги: #законопроект #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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