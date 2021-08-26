Общество

Неизвестные выкинули собаку и семь щенков на Октябрьском проспекте в Пскове

Неизвестные выкинули собаку и семь щенков на Октябрьском проспекте в Пскове в ночь на 26 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском зооприюте «Шанс», у собаки на шее хорошо виден след от ошейника.

Сотрудники и волонтеры приюта «Шанс» призывают жителей Пскова, Псковского района и всей области стерилизовать своих собак. Узнать об условиях льготной стерилизации можно в приюте.

«Будьте ответственны! Не размножайте! Не выбрасывайте! Не отпускайте на самовыгул! Не наполняйте города и деревни собаками! Приют захлебнулся выкинутыми вами собаками, щенками и подростками!» - отметили в приюте.

Жителей региона призвали на заводить собак, если отсутствует желание содержать питомца «до конца его дней, невзирая на переезды, разводы, аллергии». «Если вам будет лень заниматься вашей собакой, если у вас нет средств на ее содержание, если у вас нет времени на питомца, не заводите собак. Подходите к вопросу приобретения питомца ответственно!» - добавили в приюте.