Общество

Псковичи могут привиться от гриппа в торговых центрах

Теперь в торговых центрах Пскова местные жители могут привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Псковичам напомнили, что прививаться от коронавируса и от гриппа одновременно нельзя. После второй вакцины от COVID-19 должен пройти месяц и только после этого можно сделать прививку от гриппа.

Напомним, сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. По ее словам, весь объем вакцин для вакцинации в текущем эпидемическом сезоне уже произведен, 70% уже отгружены в регионы России.