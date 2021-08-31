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Общество

Псковичи могут привиться от гриппа в торговых центрах

02.09.2021 13:18|ПсковКомментариев: 1

Теперь в торговых центрах Пскова местные жители могут привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Псковичам напомнили, что прививаться от коронавируса и от гриппа одновременно нельзя. После второй вакцины от COVID-19 должен пройти месяц и только после этого можно сделать прививку от гриппа.

Напомним, сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт всероссийской прививочной кампании против гриппа. По ее словам, весь объем вакцин для вакцинации в текущем эпидемическом сезоне уже произведен, 70% уже отгружены в регионы России.

Теги: #грипп #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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