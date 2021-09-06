План вакцинации от COVID-19 в Псковской области выполнили почти на 60%

План вакцинации в Псковской области выполнен на 58%, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте. «До достижения необходимого показателя нам всем предстоит еще много работы», - отметил он.
Первую прививку от COVID-19 в регионе сделали 175 802 человека (+53 за сутки), обе - 156 083 человека (+194).
Ревакцинировались от коронавируса в Псковской области 1090 человек, за сутки повторную вакцинацию прошли четверо.
На сегодня использовано 77,4% поступившей в регион вакцины от коронавируса.