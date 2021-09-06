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План вакцинации от COVID-19 в Псковской области выполнили почти на 60%

06.09.2021 08:00|ПсковКомментариев: 0

План вакцинации в Псковской области выполнен на 58%, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте. «До достижения необходимого показателя нам всем предстоит еще много работы», - отметил он.

Первую прививку от COVID-19 в регионе сделали 175 802 человека (+53 за сутки), обе - 156 083 человека (+194).

Ревакцинировались от коронавируса в Псковской области 1090 человек, за сутки повторную вакцинацию прошли четверо.

На сегодня использовано 77,4% поступившей в регион вакцины от коронавируса.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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