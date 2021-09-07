Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Псковской области в выходные дни

Темпы вакцинации снизились в Псковской области в выходные дни. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В выходные динамика вакцинации снизилась. Напоминаю, что прививочные пункты работают ежедневно», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.
Полностью завершили вакцинацию в Псковской области 158 745 человек, из них 1 322 жителя региона привились за минувшие сутки. Первым компонентом вакцинировались 177 143 человека, за сутки - 722. Ревакцинировались в регионе 1 381 человек, в том числе 187 за сутки.
На настоящий момент в Псковской области использовали 76,4% поступившей вакцины от коронавируса.