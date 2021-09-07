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Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Псковской области в выходные дни

08.09.2021 13:19|ПсковКомментариев: 2

Темпы вакцинации снизились в Псковской области в выходные дни. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В выходные динамика вакцинации снизилась. Напоминаю, что прививочные пункты работают ежедневно», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Полностью завершили вакцинацию в Псковской области 158 745 человек, из них 1 322 жителя региона привились за минувшие сутки. Первым компонентом вакцинировались 177 143 человека, за сутки - 722. Ревакцинировались в регионе 1 381 человек, в том числе 187  за сутки.

На настоящий момент в Псковской области использовали 76,4% поступившей вакцины от коронавируса.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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