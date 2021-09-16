Общество

Руководители Великих Лук приняли участие в выборах

Руководители города Великие Луки приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. Как сообщают местные СМИ, в первый день трехдневного голосования свой гражданский долг исполнили генеральный директор ЗАО «ЗЭТО», заместитель главы города Денис Мунштуков, глава администрации города Андрей Беляев, а также его заместитель Светлана Степанова.

«Считаю, что каждый ответственный человек должен принимать участие в мероприятиях, которые касаются его будущего и будущего детей. Нельзя оставаться в стороне, позволять решать за вас»,- отметила Светлана Степанова.

Кроме того, в первый день выборов проголосовал ряд руководителей учебных заведений города, в том числе депутат областного Собрания Елена Даньшова и депутат Великолукской городской Думы Татьяна Фомченкова.

«Свой выбор я сделала — проголосовала за стабильность, за стабильное развитие»,- подчеркнула Татьяна Фомченкова.