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Общество

План по вакцинации выполнили почти на половину в Псковской области

20.09.2021 23:05|ПсковКомментариев: 0

План по вакцинации выполнили на 46% в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Первый компонент вакцины за сутки поставили 268 жителя региона. Общее количество прошедших первый этап вакцинации составило 181 590 человек.

Оба компонента получили 1102 жителя Псковской области. Общее число вакцинированных от коронавируса составило 168 445 человек.

Повторную вакцинацию прошел 91 пскович. Всего ревакцинировалось 2 902 человека.

Таким образом, регион использовал 76,7% поступившей вакцины.

«У нас всех впереди еще много работы, чтобы защитить регион от коронавируса - записывайтесь на прививку!» - резюмировал глава региона.

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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