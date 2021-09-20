Общество

Восемь диспенсеров с «дог-пакетами» установили в парке у Мирожского монастыря в Пскове

Восемь диспенсеров с «дог-пакетами» установили в парке у Мирожского монастыря в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Было много обращений от жителей Пскова, что владельцам собак на прогулках неудобно убирать за своими питомцами. Посмотрели на московский опыт и установили 8 диспенсеров с "дог-пакетами". Их можно найти в парке у Мирожского монастыря. В каждом наборе одноразовый картонный совочек, сам пакет и инструкция. Просто и удобно», - рассказал глава региона.

«Посмотрим, как активно их будут использовать. Очень надеюсь, что это будет востребовано, и мы установим такие диспенсеры и в других парках», - добавил он.