В Псковской области ожидается введение в оборот всех российских вакцин от COVID-19

Все российские вакцины от коронавируса должны войти в оборот в Псковской области в ближайшие месяцы. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.
«Думаю, что в ближайшие месяцы можно будет удовлетворить любые потребности наших граждан. Все вакцины будут в обороте, острота этой темы спадет, но вакцинироваться я бы все равно посоветовал в обязательном порядке и не увлекаться ожиданием той или иной вакцины», - сказал Александр Нестерук.
Все вакцины, по его словам, приготовлены по разным технологиям, поэтому для того, чтобы определиться с препаратом, необходимо получить консультацию у врача. Он также добавил, что консультация специалиста необходима в том случае, если человек по какой-либо причине не хочет прививаться вакциной «Спутник V».
«Мы прогнозируем рост заболеваемости. В прошлом году он был в декабре, а спадать начал только в январе-марте. Я как человек, который не очень легко переболел коронавирусом, не хочу этот опыт повторять. Я уже завершил полный курс прививок, хотя переболел в январе, и прошло всего 6 месяцев. Я советую всем привиться. Даже если болезнь протекает в форме средней тяжести, воспоминания остаются достаточно печальные, я уже не говорю о тех, кого приходится вытаскивать с того света. Так что, еще раз призываю всех приходить в прививочные пункты и вакцинироваться», - подчеркнул Александр Нестерук.