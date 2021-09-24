Общество

Исчезнувшую в Пскове мозаику советской эпохи вернут на место после ремонта

Мозаика на проходной Домостроительного комбината в Пскове на улице 128 Стрелковой Дивизии в Пскове вернется на место после ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель директора группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова.

Фото: телеграм-канал «Архитектурные излишества»

По ее словам, говорить о сносе мозаики некорректно. Мозаика на проходной ДСК была в аварийном состоянии. Часть элементов осыпалась. Сейчас она временно демонтирована для ремонта, после которого вернется на место.

Ранее телеграм-канал «Архитектурные излишества» обратил внимание на исчезновение мозаики советской эпохи с проходной предприятия. На мозаике были изображены рабочие - строители, крановщики и монтажники. В последние годы она частично обвалилась.