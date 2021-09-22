Культура

Мозаика советской эпохи исчезла с проходной Домостроительного комбината в Пскове

Мозаика советской эпохи исчезла с проходной Домостроительного комбината в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Архитектурные излишества».

Фото здесь и далее: телеграм-канал «Архитектурные излишества»

На мозаике были изображены рабочие - строители, крановщики и монтажники. В последние годы она частично обвалилась.

Псковичи в социальных сетях негативно отнеслись к произошедшему. «Это была не только самая большая, но и наиболее насыщенная в плане сюжета и цветовой гаммы мозаика Пскова. Мозаик подобных масштабов в городе больше не осталось. Грустно и больно», - написала местная жительница в одном из городских пабликов «ВКонтакте».

«Очень жаль. Вандализм процветает. Ради сиюминутного уничтожают память и историю наших предков. А это уже была история - дедов и родителей, и немножко наша - рожденных в СССР. Уничтожать легко. Для этого не требуется ни ума, ни таланта. Не у всех получается беречь и создавать», - высказалась другая горожанка.