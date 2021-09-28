Борис Елкин утвержден на должность врио главы администрации Пскова

Борис Елкин утвержден на должность временно исполняющего полномочия главы администрации Пскова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 28 сентября на сессии Псковской городской Думы.
В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 20 депутатов. Против – нет.
В начале сессии глава Пскова Елена Полонская пожелала Борису Елкину успехов и выразила надежду на конструктивное сотрудничество. По ее словам, его настойчивость и целеустремленность позволят многое сделать для псковичей и процветания города. Елена Полонская отметила, что Борис Елкин - хороший организатор, руководитель, который полностью сумел перестроить работу дорожной отрасли в регионе. «Для нашего города будет большой удачей получить такого руководителя», - отметила она.
На выборах депутатов областного Собрания в сентябре 2021 года глава администрации города, единоросс Александр Братчиков одержал победу в одномандатном избирательном округе №3. Его поддержали 6813 избирателей. Ближайший конкурент – депутат Псковской городской Думы Александр Баев (КПРФ) получил 3926 голоса.
Напомним, 28 июля экс-председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин был официально назначен первым заместителем главы администрации областного центра. 30 июля он стал исполняющим обязанности главы администрации Пскова в связи с тем, что Александр Братчиков ушел в отпуск.