«Титан-Полимер» в лицах: бухгалтер Ирина Федотова

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наша сегодняшняя героиня – бухгалтер Ирина Федотова.
Ирина Федотова. Фото: Анастасия Сидоренко
Поддержание профессиональной компетентности бухгалтера на современном уровне требует непрерывного самообучения и совершенствования. Ирина обладательница трех красных дипломов и главным девизом по жизни считает лозунг: «Учиться, учиться и еще раз учиться».
На заводе «Титан-Полимер» Ирина работает 1 год и вот что она говорит о работе:
«В первую очередь, я ценю во всем стабильность. Работа на заводе "Титан-Полимер" мне дает уверенность в завтрашнем дне. У нас отличный коллектив – отзывчивый, надежный и заряженный позитивной энергетикой».
О себе:
«Я родилась в Сибири, больше 20 лет живу в Псковской области. Первое образование я получила по специальности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" (инженер), затем, находясь в отпуске по уходу за ребенком, окончила курсы бухгалтера. Обычно людям со стороны профессия бухгалтера кажется ужасающе скучной. Отчеты, ведомости, однотипная первичка, непонятные программы и ненормированный рабочий день. Но меня эта профессия настолько затянула, что после курсов я снова поступила в университет и закончила сначала бакалавриат, затем магистратуру по бухгалтерскому учет и аудиту. В свободное время я люблю отдыхать с семьей, путешествовать и заниматься самообразованием».