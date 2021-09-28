Общество

«Титан-Полимер» в лицах: бухгалтер Ирина Федотова

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о сотрудниках псковского завода «Титан-Полимер». Наша сегодняшняя героиня – бухгалтер Ирина Федотова.

Ирина Федотова. Фото: Анастасия Сидоренко

Поддержание профессиональной компетентности бухгалтера на современном уровне требует непрерывного самообучения и совершенствования. Ирина обладательница трех красных дипломов и главным девизом по жизни считает лозунг: «Учиться, учиться и еще раз учиться».

На заводе «Титан-Полимер» Ирина работает 1 год и вот что она говорит о работе:

«В первую очередь, я ценю во всем стабильность. Работа на заводе "Титан-Полимер" мне дает уверенность в завтрашнем дне. У нас отличный коллектив – отзывчивый, надежный и заряженный позитивной энергетикой».

О себе: