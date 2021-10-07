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Общество

Штраф назначили школьнику в Пскове за фейк о вооруженном нападении

05.10.2021 16:48|ПсковКомментариев: 3

5 октября состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Псковского района. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, был рассмотрен протокол УМВД России по городу Пскову от 24 сентября об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации» КоАП РФ.

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Его составили полицейские в отношении учащегося 11-го класса одного из псковских лицеев. 22 сентября 17-летний молодой человек распространил в соцсетях заведомо недостоверную информацию, создавшую угрозу общественному порядку и безопасности – разместил голосовое сообщение о том, что в его лицей ворвался человек с оружием, выбил дверь и сорвал уроки.

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Комиссия установила, что в действиях подростка усматриваются признаки правонарушения и постановила признать его виновным по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Лицеисту назначили административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, молодой человек поставлен на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

Теги: #штраф #стрельба #подростки #фейк
Источник: Псковская Лента Новостей
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