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Общество

Более 5 тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса

05.10.2021 23:40|ПсковКомментариев: 0

Более 5 тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

315 жителей Псковской области ревакцинировались 5 октября. Всего вакцину повторно поставили 5082 человека.

Кроме того, впервые привились начальным компонентом вакцины 500 человек. Всего первый компонент поставили 185 829 жителей Псковской области.

Оба компонента прививки за прошедший день получили 962 жителя региона. Общее число прошедших курс вакцинации составило 176 922 человека.

«Динамика вакцинации пошла вверх. Благодарю всех, кто принял решение защитить себя и своих близких!» - заключил глава региона.

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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