Полицейских наградили за поимку разгромивших Финский парк хулиганов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 12 октября, встретился со специалистами уголовного розыска УМВД России по городу Пскову, которым удалось оперативно раскрыть резонансное правонарушение в Финском парке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.
На встрече с главой региона присутствовали оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Пскову младший лейтенант полиции Олег Терин и слушатель пятого курса Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России младший лейтенант полиции Александр Петров.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители, используя, в частности, и современные технические средства, сумели оперативно отыскать виновных. Раскрытию правонарушения помогло и то, что на территории города разворачивается аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», заметили в администрации.
За высокий профессионализм и инициативу, проявленные при исполнении служебного долга, губернатор вручил правоохранителям благодарственные письма администрации Псковской области и ведомственный подарок. Для обоих оперативников это первые награды в служебной карьере.
Напомним, в конце сентября в Финском парке вандалы разгромили парковую территорию, перевернули скамейки, теннисный стол и другие элементы, сломали детские качели, разбили мусорные урны.