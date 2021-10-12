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Общество

Полицейских наградили за поимку разгромивших Финский парк хулиганов

12.10.2021 20:03|ПсковКомментариев: 2

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 12 октября, встретился со специалистами уголовного розыска УМВД России по городу Пскову, которым удалось оперативно раскрыть резонансное правонарушение в Финском парке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

На встрече с главой региона присутствовали оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Пскову младший лейтенант полиции Олег Терин и слушатель пятого курса Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России младший лейтенант полиции Александр Петров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители, используя, в частности, и современные технические средства, сумели оперативно отыскать виновных. Раскрытию правонарушения помогло и то, что на территории города разворачивается аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», заметили в администрации. 

«Мы много сил, средств и времени вкладываем в то, чтобы город преображался. Большими трудами из бюджетных и внебюджетных источников приобретается оборудование, малые архитектурные формы. И, конечно, очень обидно, что потом творятся такие вещи», — заметил губернатор и отметил оперативность проведенного расследования.

За высокий профессионализм и инициативу, проявленные при исполнении служебного долга, губернатор вручил правоохранителям благодарственные письма администрации Псковской области и ведомственный подарок. Для обоих оперативников это первые награды в служебной карьере.

Напомним, в конце сентября в Финском парке вандалы разгромили парковую территорию, перевернули скамейки, теннисный стол и другие элементы, сломали детские качели, разбили мусорные урны.

Теги: #псков #губернатор #Финский парк #награды
Источник: Псковская Лента Новостей
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