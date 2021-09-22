Происшествия

Вандалы разгромили Финский парк в Пскове. ФОТО

Вандалы разгромили Финский парк в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области, председатель армянской правозащитной общественной организации «Урарту» Меружан Вермишян.

Фото здесь и далее: Меружан Вермишян

По словам Меружана Вермишяна, фотографии он сделал сегодня, 24 сентября, в 8.00.

«Я не понимаю этих варваров. Почему они это делают? Мне очень обидно, это все для них сделано. Там еще и другие лавки сломали, но дней десять назад», - рассказал он.