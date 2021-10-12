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Общество

Регионы СЗФО призвали нарастить темпы вакцинации от COVID-19

12.10.2021 22:07|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа. Оно прошло 12 октября, под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

Фото здесь и далее: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в СЗФО

Во время своего доклада глава региона отметил, что уровень заболеваемости остается высоким. Для лечения пациентов с COVID-19 развернуто более 940 коек.

Михаил Ведерников также проинформировал о комплексе ограничительных мер, которые введены в регионе. Благодаря этому удалось не допустить взрывного роста заболеваемости. Так, например, на неделю школы и колледжи крупнейших населенных пунктов и ряда райцентров, где заболеваемость была выше среднего показателя по области, были переведены на дистанционное обучение. Это привело к снижению уровня заболеваемости среди детей и подростков.

В настоящее время под запретом остаются массовые мероприятия, занятия в учреждениях дополнительного образования, работа детских игровых комнат. Объявлена обязательная самоизоляция для невакцинированных лиц старше 65 лет. Главным санитарным врачом Псковской области установлены новые нормативы вакцинации для отдельных категорий граждан по эпидемическим показателям.

С 11 октября посещение объектов сферы культуры разрешено только для вакцинированных или переболевших. Аналогичные ограничения с 1 ноября предусмотрены для предприятий общественного питания, объектов спорта, досуга и развлечений.

В регионе, по словам губернатора, особое внимание уделено усилению контрольных мероприятий над соблюдением противовирусных регламентов в разных сферах.

Михаил Ведерников отметил, что темпы прививочной кампании постепенно наращиваются. С населением ведется информационная работа о важности вакцинации для сохранения здоровья и предотвращения тяжелого течения COVID-19.

В рамках координационного совещания Александр Гуцан акцентировал внимание участников на необходимости задействовать все возможные мощности для увеличения объемов тестирования, а также увеличить темпы вакцинации, так как от этого зависит эффективность борьбы с COVID-19. Дополнительно полномочный представитель президента РФ подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание организации развертывания дополнительного коечного фонда.

«Наша задача — убедить граждан вовремя обратиться за медицинской помощью», — сказал Александр Гуцан и добавил, что в регионах необходимо усилить информационную работу в средствах массовой информации и социальных сетях о профилактике заболевания коронавирусом.

Отметим, еще одним вопросом, который обсуждался на заседании стала подготовка в регионах Северо-Запада России проведения Всероссийской переписи населения с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер.

Теги: #СЗФО #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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