Общество

Более 180 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

180 128 жителей Псковской области привились от коронавируса двумя компонентами вакцины (за сутки – 508). Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем профиле в Instagram.

Первым компонентом вакцины привились 189 356 человек (за сутки – 863). По состоянию на 12 октября в регионе ревакцинировались 6 248 граждан (за сутки – 173). Использовано 76,3% поступившей вакцины.

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«Темпы вакцинации нужно увеличить в три раза, иначе справиться с заболеванием без ограничений будет невозможно», - отметил губернатор.